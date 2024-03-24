Опубликован график замены электросчетчиков в Москве и Подмосковье

В этом году в столичном регионе бесплатно заменят 360 тысяч электросчетчиков с истекшим межповерочным интервалом или вышедших из строя. Новые приборы обладают встроенной интеллектуальной системой, позволяющей передавать все данные удаленно.

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Напомню, работа по замене приборов учета расхода электроэнергии проводится в соответствии с федеральным законодательством. Согласно ему, с 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в жилых помещениях несут поставщики электроэнергии. В Москве такой компанией является "Мосэнергосбыт". Как рассказали "РГ" в пресс-службе компании, все новые приборы высокого качества, отечественного производства. Ставят только многотарифные аппараты.

"Основное их преимущество - встроенная интеллектуальная система, - сообщили в пресс-службе. - В дальнейшем она позволит при включении приборов передавать показания напрямую поставщику. Но пока о времени, когда это произойдет, говорить сложно. На данный момент, к сожалению, передача показаний осуществляется "вручную", передавать показания горожанам нужно ежемесячно с 15-е по 26-е число".

Прежде чем в дом для замены оборудования нагрянут специалисты, управляющая компания уведомляет об их приходе жильцов. Объявление обычно размещают у подъезда за две недели до начала работы. Сама замена счетчиков проходит почти незаметно. Свыше 80 процентов электросчетчиков установлены на лестничных клетках. Сложнее тем, у кого счетчик внутри квартиры. В таких случаях специалист заранее согласует с жильцами время визита.Перед снятием старого прибора он снимает с него показания и вводит их в базу. Затем зафиксирует в системе установку нового прибора. Владельцу квартиры останется лишь поставить свою подпись под актом замены.

Чтобы не открыть дверь мошенникам, москвичам посоветовали внимательно изучать удостоверение специалистов. И помнить, что никакие другие работы не проводятся. Оставлять у себя снятые приборы не рекомендуют, так как они относятся к отходам IV класса опасности, их утилизация строго регламентирована. Узнать о замене прибора по конкретному адресу можно на портале "Мосэнергосбыт".