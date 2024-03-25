Москвичам пообещали по-майски рекордное тепло

В конце марта в столичном регионе может быть по-майски тепло. Об этом заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram.

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Он отметил, что заключительная неделя марта в атмосфере Центральной России пройдет под знаком устойчивого широтного переноса, так что потепление усилится и сначала достигнет апрельских показателей, а «под занавес не исключен рекорд и майское тепло».

По его словам, неделя начнется с антициклона, в связи с чем после дождливого воскресенья в понедельник, 25 марта, должно распогодиться. Уже днем ожидается плюс 5-10 градусов. Позднее, 27 и 28 марта, столбик термометра может показать до 14 градусов тепла. К пятнице, 29 марта, москвичей ждет «ложбина североатлантического циклона».

Тишковец заявил, что самые заметные перемены в столичном регионе должны произойти на выходных. В субботу, 30 марта, ожидается до плюс 15-17 градусов, а в воскресенье, 31 марта, — до плюс 17-20 градусов.

«А это уже климатические показатели начала мая, — указал специалист. — Мало того, есть вероятность повтора (или превышения) рекорда для 31 марта, который держится с 2007 года».

Тишковец напомнил, что тогда столичные метеорологи зафиксировали плюс 17,2 градуса.