МЖД назначит дополнительные электрички с конца марта

С конца марта на наиболее востребованных направлениях Московской железной дороги (МЖД) запустят дополнительные поезда. Всего будет назначено 29 таких электричек.

© Вечерняя Москва

Такое решение приурочено к приближению дачного сезона и переходом на летний график движения. Из дополнительных поездов 22 начнут курсировать с 31 марта, четыре — с 6 апреля, еще два — с 20 апреля и один — с 28 апреля. Кроме того, несколько составов заменят более короткие электрички.

Изменения коснутся Савеловского, Киевского, Казанского, Павелецкого, Горьковского направлений, Большой московской окружной железной дороги и поездов в Калужской области. Пассажиров просят заранее планировать свои поездки в связи с изменениями, передает официальный сайт мэра Москвы.

Транспортный комплекс столицы с 2010 года закупил порядка 4,5 тысячи новых вагонов для Центрального транспортного узла. В рамках программы его развития планируется к 2030 году поставить около 400 поездов, которые постепенно заменят устаревший парк во Владимирской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской областях и других регионах.