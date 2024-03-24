Москвичам рассказали о собранном в МЭШ контенте и ее функциях

В «Московской электронной школе» собрано более 1,6 миллиона единиц образовательного контента. Школьникам доступны видеоуроки, тестовые задания, рабочие тетради, учебные пособия, интерактивные приложения и произведения художественной литературы.

Образовательным контентом активно пользуются как ученики, так и преподаватели. Помимо этого, им доступны домашние задания с прикрепленными к ним материалами, отметки в электронном дневнике с комментариями учителя. В «Московской электронной школе» можно ознакомиться с единым расписанием, которое включает в себя школьные уроки и дополнительные занятия, в том числе в городских секциях.

Родители могут управлять питанием ребенка в образовательном учреждении при помощи сервиса «Москвенок». Ученики благодаря ему могут проходить в школу, оплачивать покупки в столовой и буфете без использования наличных, бесплатно посещать музеи столицы. Помимо этого, карту и другие идентификаторы «Москвенка» можно использовать как читательский билет в городских библиотеках, передает официальный сайт мэра Москвы.

Сервисы и подсистемы МЭШ успешно работают в других российских регионах, охватив почти 3,3 тысячи школ и свыше трех миллионов учащихся. Во время учебного года к электронным разделам школы ежедневно обращаются более 4,5 миллиона раз.

В новом учебном году в МЭШ появились новые функции. Теперь в электронных дневниках можно не только увидеть расписание занятий. В них также появилась информация о городских кружках и секциях. «Вечерняя Москва» узнала, в чем плюс цифрового формата обучения.