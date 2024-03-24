До конца марта москвичей ожидает дождливая погода, заявил в беседе с NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, пасмурно будет практически всю грядущую неделю. Вместе с этим осадки будут идти не весь день, но и кратковременными их не назовешь, добавил он.

На следующей неделе в Москве прогнозируются дожди, причем с примесью мокрого снега. Температура воздуха понизится. Ночью столбики термометров опустятся до нуля. В дневные часы температура составит 4–5 градусов [тепла], — пояснил он.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что текущие выходные в Москве будет пасмурными и дождливыми, несмотря на то что неделя была солнечной. При этом, по ее словам, уже в следующую семидневку погода повторит свою уловку. Так, москвичей ждут теплые будни и дождливые выходные, пояснила она. Метеоролог подчеркнула, в центр европейской части России придет атлантический циклон, такой погодный финт синоптики называют проклятием выходных.

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Как отмечал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в Москве и Центральном федеральном округе всю следующую рабочую неделю будет тепло, но облачно с небольшими и умеренными дождями. По его словам, ночные температуры поднимутся до одного-трех градусов выше ноля, а днем воздух прогреется до девяти градусов тепла.