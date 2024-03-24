На северо-западе Москвы отремонтируют более 150 жилых домов в 2024 году

Особое внимание уделят фасадам: очистят стены, приведут в порядок межпанельные швы и восстановят их первоначальную отделку.

© Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В рамках программы капремонта жилого фонда в 2024 году приведут в порядок 152 жилых дома в Северо-Западном административном округе столицы. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Самый высокий

Самое высокое строение, которое отремонтируют в этом году, находится в районе Хорошево-Мневники по адресу: проспект Маршала Жукова, дом 31. Это 25-этажное панельное здание, построенное в 1979 году по типовому проекту. Многокомпонентная пластика его фасадов подчеркивается благодаря чередованию лоджий и балконов.

Специалисты отремонтируют фасад и крышу: промоют стены чистящими составами, приведут в порядок межпанельные швы, в местах их намокания нанеся антигрибковую защиту, и обновят утеплитель. Кроме этого, бригада восстановит мелкоразмерную плитку, которой изначально были отделаны межоконные пространства и фронтальные стены балконов и лоджий.

После завершения основных работ в местах общего пользования отремонтируют подъезды, цоколь и откосы, уложат новую асфальтобетонную отмостку.

Самый длинный

Самое длинное строение на северо-западе столицы среди тех, что ожидают капремонт в этом году, расположено в Северном Тушине по адресу: улица Свободы, дом 63. Всего в здании 12 подъездов. Девятиэтажный дом построили в 1970 году по типовому проекту.

В здании приведут в порядок фасад и крышу, а также заменят магистрали инженерных систем. Особое внимание специалисты уделят фасадам: промоют стены, ликвидируют трещины, загерметизируют межпанельные швы, а затем нанесут декоративную штукатурку, покрасят ее и восстановят первоначальную отделку мелкоразмерной плиткой.

Кроме этого, отремонтируют балконы, лоджии и входные группы, обновят цокольную часть, заменят отливы и сделают новую асфальтобетонную отмостку.

Самый старый

Самое старое здание в округе, в котором сделают капитальный ремонт в текущем году, расположено в районе Щукино по адресу: улица Народного Ополчения, дом 48, корпус 1. Этот шестиэтажный дом в стиле советского неоклассицизма возведен в 1939 году по индивидуальному проекту. Его фасад украшен декоративными элементами, три нижних этажа рустованы и отделены от верхней части тянутым карнизом. Правая сторона фасада подчеркнута массивными колоннами и пилястрами. По периметру здания расположен венчающий карниз.

В доме приведут в порядок фасад, крышу и подвал, а также заменят внутренние инженерные системы. Сначала стены расчистят от скопившихся загрязнений и отремонтируют штукатурный слой. Далее нанесут антигрибковую защиту и восстановят архитектурные элементы, в том числе русты, балконные плиты, пилястры и кронштейны. Завершит ремонт покраска фасадов водоотталкивающей акриловой краской. Кроме этого, специалисты заменят отливы и водосточные трубы, отремонтируют цоколь, откосы и подъезды.