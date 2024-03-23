Кинотеатры в Москве и Подмосковья закрыты в выходные

Решение принято из-за теракта в «Крокус Сити Холле». «Залы закрыты 23 и 24 марта», сообщили в Объединённой сети кинотеатров («Синема Парк» и «Формула кино») и сеть кинотеатров «Каро».

Кроме того, о приостановке деятельности в связи с отменой массовых мероприятий в столице сообщило «Москино». Накануне вечером перед началом концерта неизвестные в камуфляжной одежде ворвались в здание «Крокус Сити Холла» и начали стрельбу. Погибли более 60 человек, трое из них дети.