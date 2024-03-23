Горнолыжные комплексы Москвы отменили работу из-за трагедии в "Крокусе"

Горнолыжные склоны Москвы будут закрыты в выходные, сообщается на их информационных ресурсах.

"Завтра, 23 марта, горнолыжный комплекс "Лата трэк" будет закрыт. Соболезнуем семьям пострадавших", - говорится в сообщении комплекса в Крылатском. "По решению мэра Москвы мы отменяем мероприятие по завершению зимнего сезона, запланированное на 24 марта", - сообщают представители склона "Кант" на Нагорной.

Также будет закрыт горнолыжный парк на Воробьевых горах, где в субботу должен был пройти карнавал.

В Подмосковье некоторые горнолыжные курорты продолжат свою работу. Так будут работать парки "Волен" и "Степаново".

Теракт был совершен вечером 22 марта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Неизвестные устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли более 60 человек, число жертв может увеличиться. В Москве на ближайшие два дня отменены все массовые мероприятия, аналогичные решения приняли во многих других регионах.