Донорам крови выделили 14 автобусов для ожидания своей очереди

Мосгортранс выделил 14 автобусов, чтобы все доноры крови могли дождаться своей очереди в тепле. Об этом в субботу, 23 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Транспортные средства будут находиться около центров переливания крови в течение всего дня. Кроме того, сотрудники дептранса раздают людям воду.

Адреса центров переливания крови, куда направлены автобусы: улица Поликарпова, дом 14; улица Пехотная, дом 3; улица Ленская, дом 15; улица Большая Сухаревская, дом 3 строение 12 и улица Бакинская, дом 26, пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Число людей, желающих сдать кровь для пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», превысило возможности приема в столичной больнице имени Буянова.

Неравнодушных граждан попросили вернуться домой. Пункты приема доноров — в материале «Вечерней Москвы».

В подмосковном «Крокусе», расположенном в Красногорске, вечером 22 марта произошла стрельба. О том, что известно о теракте к утру 23 марта, — в посте «Вечерней Москвы».