Массовые мероприятия отменены на ВДНХ 23 и 24 марта

Массовые мероприятия отменены на ВДНХ в ближайшие выходные, 23 и 24 марта. Об этом сообщается на официальном сайте выставки.

«Уважаемые гости ВДНХ! В ближайшие выходные, 23 и 24 марта, на Выставке отменены все массовые мероприятия. Обращаем Ваше внимание, что мероприятия в Музейном городе, национальных павильонах ВДНХ будут отменены. Для посещения не будут доступны некоторые павильоны. «Круговая кинопанорама», «Союзмультпарк», Музей кино, Музей транспорта Москвы будут доступны для посетителей. Узнать подробную информацию можно на страницах локаций ВДНХ и в информационной службе +74955443400», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Crocus City Hall произошли стрельба и пожар, начала обрушаться кровля. Погибли более 60 человек, еще 115 человек находятся в стационарах. Возбуждено уголовное дело о теракте. По данным Генпрокуратуры, в здание концертного зала ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу по посетителям концерта группы «Пикник». Массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры отменяются на ближайшие дни.