Синоптики предупредили москвичей о дожде со снегом 23 марта

В субботу, 23 марта, в столичном регионе ожидается пасмурная погода, будет идти снег с дождем.

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Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 2–3 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 0–2 градуса тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4–7 метра в секунду, иногда его порывы будут достигать 16 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 99 процентов, передает портал «Метеоновости».

В столичном регионе в темное время суток ожидается снижение температуры. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства. В пресс-службе добавили, что в результате изменений температур погодные условия могут способствовать образованию гололедицы.

Для большинства людей в России именно апрель означает наступление настоящей весны — температура редко опускается ниже пяти градусов тепла, распускаются цветы, а на деревьях появляются первые листья. Метеорологи сервиса «Яндекс Погода» подготовили прогноз погоды на апрель и сравнили его с предыдущими периодами.