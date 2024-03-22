В Москве перекрыто временно движение по проспекту Маршала Жукова

На текущий момент в Москве полностью перекрыто движение по проспекту Маршала Жукова в направлении МКАД. Об этом говорится в Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Также представители ведомства ответили, что продолжает оставаться ограниченным движение по Волоколамскому шоссе в область. Еще одно место, где автомобильное движение временно не осуществляется — это съезд с улицы Маршала Катукова на внутреннюю сторону МКАД.

Ограничения связаны с терактом в «Крокус Сити Холле».

«Рекомендуем отказаться от поездок в район перекрытий и выбирать альтернативные пути», — дало рекомендации ведомство.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после произошел взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».