«Аэроэкспресс» усилил меры безопасности в терминалах и поездах

Компания «Аэроэкспресс» усилила меры безопасности в терминалах и поездах.

«Аэроэкспресс» усилил меры безопасности в терминалах и подвижном составе», — сообщает компания в Telegram.

Сотрудники транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности.

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