Дептранс Москвы сообщает о затруднении движения в районе "Крокус Сити Холла"

В районе 65-67 км МКАД затруднено движение машин в обе стороны из-за пришествия в "Крокус Сити Холл", сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале.

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Автомобилистов просят выбирать альтернативные пути объезда. Станция метро "Мякинино" работает в штатном режиме - для входа и выхода пассажиров.

Напомним, стрельба произошла в концертном зале "Крокус Сити Холл" перед концертом группы "Пикник". На место выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев.