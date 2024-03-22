Сервис проката Urent оборудует самокаты датчиками для ограничения поездок вдвоем

Сервис проката Urent обновит версию самокатов в новом сезоне – в частности, их оборудуют датчиками для ограничения поездок вдвоем, – а также увеличит парк в столице до 20 тыс. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе компании.

«В этом году сервис кикшеринга Urent представил улучшенную версию самоката Ninebot S90L. Модель оборудована поворотниками и датчиком езды вдвоем и появится не только в Москве, но и большинстве российских городов», – сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что модель оборудована поворотниками на руле и заднем крыле самоката. С их помощью водитель самоката может обозначить, куда он едет, другим участникам движения, что сокращает количество аварийных ситуаций.

Кроме того, самокат имеет колеса большего диаметра, которые делает его более устойчивым во время движения, в том числе по неровной поверхности, а также усиленное заднее крыло, предотвращающее попадание брызг на пользователя.

В пресс-службе отметили, что по итогам прошлого сезона компания совместно с производителем сделала ряд конструктивных доработок для еще большего комфорта и надежности поездок.

«Например, были доработаны крепления держателя для мобильного телефона, усилены конструкции рулевого основания, грифа и деки и улучшены покрышки колес, чтобы исключить стирание резины в течение сезона. Также была доработана тормозная система, теперь торможение станет более плавным и комфортным. Модель 2024 года оборудована датчиком, определяющим количество людей на самокате во время движения. В течение сезона Urent будет тестировать его работу, чтобы ограничить возможность поездок на одном самокате вдвоем», – пояснили в компании.

Там добавили, что в этом сезоне парк в Москве будет увеличен до 20 тыс. самокатов.