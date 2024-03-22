Вечером в Москве ожидается гололедица

Температура воздуха опустится ниже нуля градусов.

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По прогнозам синоптиков, сегодня после 21:00 ожидается понижение температуры воздуха ниже нуля градусов. Это может способствовать образованию гололедицы.

Пешеходам следует быть внимательными и аккуратными на улице, а автомобилистам — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В ближайшие дни в столице будет облачная погода с прояснениями, пройдут небольшие дожди. 23 и 24 марта воздух прогреется до шести — восьми градусов тепла.