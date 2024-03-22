Нырнем в неизведанное вместе с Крокус Сити Океанариумом!

Соскучились по теплу и ярким краскам? В Крокус Сити Океанариуме уже во всю весна. Встречайте новый сезон вместе с очаровательными подводными обитателями и игривыми жителями суши. Получайте призы за участие в викторинах, создавайте шедевры своими руками на арт-зоне, изучайте чудеса света весело и интересно.

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В марте юные посетители отправятся в самые экзотические уголки планеты: дождливые леса далекой Амазонии, дикие джунгли Галапагосских островов, непроходимые чащи Юго-Восточной Азии, чтобы познакомиться с их удивительными обитателями. Пальмы, лианы, орхидеи, красочные бабочки и хитрые пауки – по воскресеньям присоединяйтесь к циклу познавательных занятий «Тропическое путешествие», изучайте любопытные факты о природе и развивайте наблюдательность.

В марте в Крокус Сити Океанариуме отметят День защиты бельков – милых детенышей тюленей. Интересные факты о пушистых малышах ждут детей на викторине «Нерпята» 16 и 17 марта. Удивительные истории о влиянии климата на людей и животных посетители узнают на игре «Жарко-холодно» 23 и 24 марта. А завершится месяц знаний эко-игрой «Чистая планета», где участникам расскажут и покажут, как важно оберегать планету от мусора.

Интерактивные лекции, тематические экскурсии, творческие занятия и незабываемые впечатления ждут вас каждый день с 10 до 22.00 в Крокус Сити Океанариуме.

Еще больше интересного онлайн, на прямых эфирах Океанариума в ВК каждый четверг в 12.00.