"Дом приматов" в Московском зоопарке будет закрыт 25 марта

"Дом приматов", который располагается в Московском зоопарке, не будет работать в понедельник, 25 марта. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале зоосада.

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"25 марта по техническим причинам будет закрыт павильон "Дом приматов". Приносим свои извинения за неудобства", – отмечается в публикации.

В августе прошлого года в Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. Малютку назвали Катюшей. В конце февраля ей исполнилось шесть месяцев, она получила в подарок морковку. В большой вольер Катюшу выпустили в начале марта. Теперь ее могут увидеть все желающие.