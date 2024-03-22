Собянин рассказал о формировании городского вокзала Шелепиха

Закончилась работа над ключевыми объектами в рамках проекта московского городского вокзала «Шелепиха», отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

© mos.ru

«Реконструировали существующий железнодорожный путепровод над Шмитовским проездом в автодорожный. Построили автомобильный путепровод над Шмитовским проездом и привели в порядок улично-дорожную сеть. Запустили 2,42 км дорог», – подвел промежуточный итог мэр.

К августу ожидается сдача проезда вдоль д. 1 на Шелепихинском шоссе и съездов на прилегающие улицы, а в следующем году власти завершат путепровод на Береговом проезде.