Новый детский сад на 275 мест появится в Западном Дегунино

Новый детский сад на 275 мест появится в районе Западное Дегунино на севере столицы. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на председателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Юлиану Княжевскую.

«Строительство запланировано за счет городского бюджета. Общая площадь здания может составить более 22 тыс. кв. м, оно будет рассчитано на 275 мест», – цитирует пресс-служба Княжевскую.

По словам главы Москомархитектуры, детсад возведут на участке площадью порядка 0,9 га на месте снесенного дома по адресу: ул. Базовская, д. 26а, стр. 1. Необходимые изменения были внесены в правила землепользования и застройки.

«Район Западное Дегунино активно преобразуется и развивается. Новый детский сад позволит обеспечить маленьких жителей новыми местами в дошкольных группах», – уточнила Княжевская.

Как ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, также в Западном Дегунино строится новый современный учебный корпус в составе образовательного комплекса ГБОУ школа №2098 «Многопрофильный образовательный центр» имени Героя Советского Союза Доватора».