"Яндекс еда" запустила в Москве доставку роботами заказов из "Бургер кинга"
"Яндекс еда" предоставила возможность пользователям в Москве получить заказ из сети ресторанов "Бургер кинг" с помощью роботов-курьеров, сейчас услуга доступна для жителей района Лесной улицы, говорится в сообщении сервиса.
"С помощью "Яндекс еды" в Москве теперь можно сделать заказ в "Бургер кинге" с доставкой роботом-курьером. Услуга уже доступна жителям района Лесной улицы, сервис планирует ввести ее и в других частях города", - сообщает сервис.
Подобной доставкой можно воспользоваться, если при оформлении заказа будет свободный робот, доставка в этом случае будет бесплатной. Если такой вариант будет недоступен, пользователь сможет получить заказ с помощью курьера.
Возможность доставки роботами-курьерами заказов из "Бургер кинга" с лета 2023 года также действует на курорте Красная Поляна. "Яндекс" начал использовать роботов-доставщиков для своих сервисов в 2019 году.
"В 2024 году планируется увеличить флот роботов вдвое. Сейчас в некоторых районах Москвы, под Санкт-Петербургом, в Иннополисе и на Красной Поляне заказы развозят роботы третьего поколения. В отличие от предыдущих поколений они умеют забираться на бордюры высотой до 10 см, ездить по бездорожью и преодолевать слякоть - это особенно полезный навык зимой, весной и осенью", - отметил сервис.