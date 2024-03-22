В Москве на торги выставили участок для строительства паркинга

Власти Москвы выставили на аукцион по аренде земельный участок для строительства паркинга в районе Старое Крюково. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Инвесторов приглашают на открытый аукцион по аренде земельного участка площадью около 2,6 тыс. кв. м в Зеленограде для строительства многоуровневого паркинга. Договор аренды с победителем подпишут на пять лет и шесть месяцев. Торги пройдут 11 апреля, заявку на участие в них можно подать до 5 апреля", - сказал руководитель департамента Кирилл Пуртов.

Отмечается, что территория находится по адресу: Георгиевский проспект, земельный участок 5/2. Такое расположение обеспечивает удобный выезд на Центральный проспект и Солнечную аллею. Суммарная поэтажная площадь будущего паркинга может достигать 6,7 тыс. кв. м, высота - 20 м.

Арендатору нужно будет не позднее 28 месяцев с даты заключения договора получить разрешение на строительство, а в течение следующих 19 месяцев завершить работы нулевого цикла, которые включают устройство котлована и фундамента, а также возведение стен и перекрытий подземной части объекта. По завершении строительства арендатор сможет оформить объект в собственность, после чего получит исключительное право на приобретение участка, уточнили в пресс-службе.