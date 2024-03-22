На Манежной площади началась промывка фонтанного комплекса

В стране начались работы по подготовке фонтанов к новому сезону. В пятницу расконсервацию и промывку фонтанного комплекса начали на Манежной площади.

"Это сооружение состоит из 12 фонтанов и водных устройств, среди которых расположены архитектурные элементы. Специальным моющим средством очистят гранитные поверхности, цветную мозаику и бронзовые фигуры персонажей известных русских сказок, - сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

- Отдельно тщательно промоют скульптуры коней главного фонтана "Гейзер" и фонтан "Часы мира".

Работы будут идти три дня, задействованы в них четыре человека.

Отметим, что фонтан "Гейзер" был открыт в 1996 году, он получил название из-за своих струй - они "выстреливают" подобно гейзеру. В центре комплекса находится скульптура "Времена года" - четверка бронзовых коней, символизирующих разные сезоны. За ней установлено гидроустройство "Завеса", создающее водяную арку. Под ней можно пройти, не рискуя промокнуть.

Напомним, что сезон фонтанов открывается в конце апреля.