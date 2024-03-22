Ужата родились в Московском зоопарке

Ужата родились в павильоне «Змеиное сафари» Московского зоопарка. Об этом в пятницу, 22 марта, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

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Ужата сразу рождаются похожими на своих родителей: они имеют такой же черный окрас с ярко-желтыми пятнами. В первые две недели детеныши змей питаются исключительно желточным мешком, а после зоологи начинают угощать их мелкими лягушками и рыбами. До первой линьки малыши содержатся совместно.

Как только ужата подрастут, их переместят на более обширную территорию одного из павильонов. Здесь для них оборудован макет, имитирующий берег лесной реки с растительностью и широким ручьем. Также здесь установлены специальные лампы для поддержания стабильной температуры, говорится в Telegram-канале Московского зоопарка.

В столичном зоосаде в минувшем году родились 1500 детенышей. Например, потомством обзавелись пингвины Гумбольдта, у которых появились два птенца.

Московский зоопарк снял документальный фильм, посвященный истории семьи больших панд Диндин, Жуи и Катюши. В течение нескольких лет сотрудники зоопарка делали все возможное, чтобы на свет появилась первая в стране панда — малышка Катюша.