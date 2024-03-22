Открытая площадь и набережная появятся на Озерной улице

Общественные пространства с сухим фонтаном появятся на Озерной улице районе Очаково-Матвеевское. Об этом в пятницу, 22 марта, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В рамках строительства жилого комплекса на Озерной улице за счет инвестора появится городская площадь. Также вдоль реки Очаковка будет обустроена набережная длинной 200 метров, — сообщил глава Стройкомплекса.

Заммэра отметил, что специалисты приступят к работе в третьем квартале 2024 года. Территория входит в состав ЖК по адресу улица Озерная, владение 7.

Главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов добавил, что во дворе ЖК появится видовой мост от корпуса № 6 к корпусу № 7. По его словам, перепад высот на участке создаст многоуровневое пространство, плавно перетекающее в Очаковский парк.

Кроме того, жилой квартал с ландшафтным сквером построят в Дорогомилове за счет инвестора. Также на территории появятся площадки для гимнастики и дорожки для пробежек.

Другой жилой комплекс из одиннадцати корпусов на юге столицы планируется достроить до конца июня 2024 года. На территории комплекса разместят сад со взрослыми хвойными и лиственными деревьями, а также разобьют цветники.