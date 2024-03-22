Более 100 тыс высокотехнологичных операций в год проводят в Москве

Число высокотехнологичных операций за последнее десятилетие выросло более чем до 100 тысяч в год в Москве. Благодаря современным технологиям и методикам доля малоинвазивных вмешательств на сегодня достигла 80%, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В городе продолжается обновление многопрофильных клиник и создание инновационной медицинской инфраструктуры, позволяющей оказывать помощь на высоком уровне. Так, одним из приоритетных направлений является модернизация хирургической службы Москвы, благодаря которому врачи в стационарах получают доступ к современным технологиям и медицинской технике. Например, с 2021 по 2023 год полностью обновили оборудование для проведения эндо- и лапароскопических операций: в московские больницы поставили порядка четырех тысяч единиц техники.

Кроме того, нарастить мощности хирургической службы и повысить качество медпомощи позволило создание современных гибридных операционных, в которых одновременно могут работать специалисты разных профилей. Также внимание уделяется расширению возможностей использования роботической хирургии. В распоряжении столичных медиков находятся семь роботов Da Vinci, ежегодно выполняется свыше тысячи робот-ассистированных операций.

Отмечается, что в текущем году развитие хирургической службы московского здравоохранения продолжится так же активно. В операционные городские стационары планируется закупить и поставить 470 единиц медоборудования.

Ранее сообщалось, что появившиеся в столичных больницах робокошки уже успели проехать тысячи километров и выполнить почти 30 тысяч заданий. По словам начальника управления развития сервисов департамента специальных проектов в департаменте информационных технологий Москвы Дмитрия Сытника, город стремится внедрять в сферу здравоохранения не только практики, связанные с лечением болезней, но и облегчающие работу врачей. Он добавил, что роботы-курьеры освобождают медперсонал от непрофильных функций, чтобы специалисты могли больше времени уделять заботе о пациентах.