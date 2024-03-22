Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Переменная облачность, местами гололедица, преимущественно без осадков и температура воздуха до 8 градусов тепла прогнозируются в Москве в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице температура будет колебаться в пределах плюс 6 - плюс 8 градусов тепла. В ночь на субботу температура опустится до нуля градусов.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться от плюс 4 до плюс 9 градусов, в ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 3 градуса.