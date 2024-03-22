Завершается создание крупнейшего медкомплекса Москвы в Коммунарке

На протяжении нескольких лет в столице действует масштабная программа развития системы здравоохранения. В рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» за последние 11 лет построено более 120 разных медицинских объектов, причем как районного, так и мирового уровня.

© Департамент строительства города Москвы

Уже осенью своих первых пациентов примет новый корпус лучевой терапии в составе Московского многопрофильного клинического центра (ММКЦ) «Коммунарка». Сейчас специалисты занимаются пусконаладкой и аттестацией всех систем.

— Лучевой корпус станет 10-м корпусом московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка». Таким образом, в новой Москве с «нуля» будет реализован проект уникального медицинского кластера, задающего новые стандарты строительства и оснащения объектов здравоохранения, — отмечает руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Основные работы по строительству шестиэтажного (с подземным этажом) корпуса лучевой терапии завершили в январе 2024 года. Здание возвели по индивидуальному проекту с применением энергоэффективных материалов и современных технологий, смонтировали архитектурно-художественную подсветку. Планировку выполнили с учетом требований медицинской логистики, обеспечивающих оптимальное передвижение пациентов и врачей.

В новом здании площадью 12,9 тысячи квадратных метров разместили 26 коек круглосуточного стационара и 50 коек дневного стационара. Здесь будут проводить 3D и 4D лучевую терапию при онкологических заболеваниях.

— Всего здесь предусмотрено 960 единиц современного медицинского оборудования, в том числе системы лучевой терапии, аппараты для брахитерапии, комбинированный комплекс для получения медицинских изображений методом ПЭТ/КТ, аппараты КТ, МРТ, ОФЭКТ/КТ и близкофокусной рентгенотерапии. Такое оборудование позволит подбирать для пациентов правильную терапию, которая направлена на борьбу со злокачественной опухолью и не затрагивает соседние здоровые клетки. В корпусе будет работать отделение радионуклидной диагностики с однофотонной и позитронной эмиссионной компьютерной томографией (ОФЭКТ и ПЭТ), где специалисты смогут выявлять злокачественные новообразования на ранних стадиях, — также отмечает Рафик Загрутдинов.

Кроме того, в здании создана безбарьерная среда для маломобильных посетителей. Здесь установили специальные поручни, лифт, расширены зоны комфортного ожидания и лифтовые холлы, размещена навигация со шрифтом Брайля, оборудованы санузлы с кнопкой «вызова помощника».

Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка» — это больше, чем просто больница. На территории площадью 13,5 гектара завершается возведение мощного многофункционального клинического центра, общая площадь зданий которого превышает 186,7 тысячи квадратных метров.

Строительство больницы началось в январе 2017 года и велось в несколько этапов.

В декабре 2019-го завершили строительство первой очереди — четырех корпусов общей площадью 87,2 тысячи квадратных метров, включая палатный, лечебно-диагностический, вспомогательный и патолого-анатомический.

Помимо корпуса лучевой терапии, во второй очереди создания (ММКЦ) «Коммунарка» были построены и открыты: подстанция скорой помощи; детский, детский инфекционный и амбулаторно-поликлинический корпуса; перинатальный центр; на кровле оборудована вертолетная площадка с диспетчерским пунктом для приема экстренных пациентов с территории Новой Москвы и других районов столицы.

В стадии строительства находится многоуровневый наземный паркинг со складскими помещениями для хранения медикаментов и расходных материалов.

—Больница в Коммунарке — целый медицинский город, который будет обслуживать не только Новую Москву, но и районы старой Москвы. Миллионы людей будут получать качественную медицинскую помощь. «Коммунарка», — отмечает Мэр Москвы Сергей Собянин.

Москва — лидер в области применения современных технологий и методов лечения онкологических заболеваний. В 2019 году Сергей Собянин утвердил новый стандарт онкологической помощи в столице. Завершено строительство нового лечебно-диагностического комплекса МКНЦ имени А.С. Логинова, в августе 2023 года он принял своих первых пациентов. В результате общий коечный фонд для пациентов с онкозаболеваниями сегодня превышает две тысячи коек, а объемы онкологической помощи увеличены почти в два раза.

В 2024–2025 годах планируется завершить строительство корпуса лучевой терапии ММКЦ «Коммунарка» и лечебно-диагностического комплекса МГОБ № 62. По своим диагностическим и лечебным возможностям новые центры будут соответствовать ведущим мировым клиникам.