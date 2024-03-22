Москву посетили 2 тыс. участников Всемирного фестиваля молодежи

Достопримечательности столицы посетили 2 тыс. участников Всемирного фестиваля молодежи, сообщила пресс-служба городского комитета по туризму.

«Москва – мегаполис, который отвечает всем новейшим стандартам. Именно поэтому наш город так привлекателен для молодежи, причем и из других стран. Это подтвердили ребята, которые приехали в столицу со всех уголков мира. Они оценили многообразие возможностей и развитую городскую инфраструктуру», – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

По ее словам, столица приняла гостей из 147 стран, в том числе из Аргентины, Китая, Сербии, Мадагаскара, Кот-д’Ивуара и Объединенных Арабских Эмиратов.

Заместитель мэра напомнила, что недавно Москву вместе с Владивостоком назвали молодежными столицами страны в 2024 году.

Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае. Он объединил более 20 тыс. участников из России и других государств. Москву представляла делегация из 700 горожан, а также команда из 450 волонтеров.