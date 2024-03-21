Синоптики рассказали, какого рекорда ждать 21 марта

Синоптики прогнозируют, что четверг, 21 марта, будет самым теплым днем с начала года, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Ранее таковым считалась среда, 20 марта. Возможно, что сегодня результат будет превзойден.

Как сообщает канал, в столице 21 марта ожидается штиль, переменная облачность и отсутствие осадков. При этом воздух прогреется до девяти градусов тепла. Отмечается, что с каждым днем будет теплее, а в воскресенье, 24 марта, уже возможны дожди.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов ранее рассказал NEWS.ru, что 23 и 24 марта столбики термометров поднимутся до 10 градусов тепла. В ближайшие дни осадков не прогнозируется, ночные морозы будут сохраняться в столице.

Ранее специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что метеовесна придет в Москву на неделю раньше положенных сроков. Температура превысит нулевую отметку и составит 6 градусов.

Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на Волге ожидается очень сильное понижение температуры, после чего столбики термометров резко устремятся к нулю. По его словам, погодная аномалия затронет Кировскую, Нижегородскую, Самарскую области, а также Татарстан.