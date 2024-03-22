В Москве проходит масштабный молдавский фестиваль "Мэрцишор-2024"

Масштабный фестиваль молдавской культуры "Мэрцишор-2024", посвященный приходу весны, проходит в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Как сообщили журналистам в пресс-службе организатора фестиваля Культурно-образовательном центре Молдовы, на мероприятии проходит выставка национальных молдавских костюмов и другой атрибутики. Желающие дегустируют традиционные молдавские угощения и принимают участие в мастер-классах по изготовлению мэрцишоров. Запланирован также концерт для гостей фестиваля, где выступят звезды молдавской и российской эстрады.

Фестиваль организован при поддержке оппозиционного молдавского политика Илана Шора.

"Мы и без помощи президента республики Майи Санду проводим праздник в России, чтобы порадовать наших земляков, потому что всегда поддерживаем и будем поддерживать граждан Молдовы. К тому же позиция молдавских властей не изменит исторически дружественных взаимоотношений между людьми. Пора запомнить одну простую истину: все попытки настроить народы России и Молдовы друг против друга обернутся крахом", - цитирует его пресс-служба.

Как отметили организаторы, Кишинев организовал праздник весны во многих европейских странах. При этом власти Молдавии отказались помочь провести аналогичные мероприятия в России, где проживают сотни тысяч молдаван.

На молдавском языке "мэрцишор" - уменьшительное название марта. В первый день весны здесь принято дарить друг другу одноименные амулеты, которые плетут из красных и белых нитей. В эти дни в Кишиневе идет торговля этими украшениями. Они могут быть выполнены в форме бутоньерок, колокольчиков, человеческих фигур, а также иметь любую другую форму, обязательно только присутствие двух цветов - красного и белого.

Получая такой амулет, в Молдавии загадывают желание. Весенний амулет носят на груди до конца марта, после чего привязывают на ветку, чтобы желание исполнилось. В начале апреля во многих селах и городах страны можно увидеть цветущие фруктовые деревья, увешанные маленькими красно-белыми украшениями. Существует много легенд о появлении этой традиции, однако их суть всегда сводится к победе добра над злом.