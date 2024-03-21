Светодинамический фонтан в парке музея-заповедника «Царицыно» начали готовить к открытию сезона

В парке музея-заповедника «Царицыно» начали подготовку светодинамического музыкального фонтана к новому сезону. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к расконсервации фонтана. Это единственное гидросооружение в столице, которое на зимний период закрывают надувным куполом. Защитная конструкция будет демонтирована, после чего проведем промывку фонтана и начнем готовить его к открытию нового сезона, которое традиционно состоится в конце апреля», — рассказал Петр Бирюков.

Купол, которым закрывают фонтан, сделан из поливинилхлорида, он состоит из восьми секторов, вес каждого из них — 400 килограммов. Части купола соединяют четыре тысячи болтов и такое же количество пластин, которые удерживают 64 закладные детали. Для поддержания формы конструкции постоянно работает система подачи воздуха.

Фонтан в парке музея-заповедника «Царицыно» пользуется большой популярностью у горожан и считается одной из самых красивых столичных достопримечательностей. В прошлом году его открыли после капитального ремонта, во время которого полностью обновили акустическую и электронную систему управления, усилители мощности звука, а также подводные светильники, насосное оборудование, системы электро- и водоснабжения. Кроме того, отремонтировали гранитную облицовку чаши, парапетов, лестниц и мощеный участок вокруг фонтана.

Современное оборудование и коммуникации добавили яркости цветов, динамики, разнообразия эффектов. Обновленные независимые линии управления световым и струйным дизайном фонтана позволяют создавать практически неограниченное число художественных композиций.

Музыкальный светодинамический фонтан состоит почти из четырех тысяч светильников и более чем 800 струй. Благодаря работе 82 насосов струи могут подниматься под музыку на высоту до 15 метров.