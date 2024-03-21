В Новой Москве выставят на продажу 17 участков для строительства частных домов

Жители смогут приобрести 17 участков в четырех поселениях Новой Москвы для возведения частных домов общей площадью 8,1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"Город одобрил реализацию 17 земельных участков общей площадью 2,03 га в поселениях Роговском, Новофедоровском, Первомайском и Щаповском. В последующем их выставят на продажу. На них граждане смогут построить дома площадью от 319,6 до 527,6 кв. м", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента Максим Гаман.

Отмечается, что площадь земельных участков варьируется от 0,07 до 0,13 га. Больше всего объектов будет предложено в поселении Роговском - 11, их общая площадь составляет 1,37 га. В поселении Новофедоровском находятся четыре земельных участка площадью 0,46 га. И по одному участку - в поселениях Первомайском (0,11 га) и Щаповском (0,08 га).