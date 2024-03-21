Москвичей пригласили отметить китайский праздник Чуньфэнь на ВДНХ

Азиатский праздник Чуньфэнь, приуроченный к весеннему равноденствию, состоится 23 марта на площадке ВДНХ возле строения № 574. В рамках программы жители и гости столицы смогут принять участие в мастер-классах и квестах, сообщили на портале мэра и правительства Москвы mos.ru.

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Мероприятие начнется в 14:00 с мастер-класса для детей "Игры шести птиц и зверей", основанного на оздоровительных комплексах и классических вариантах доктора Хуа То. На занятии юные гости научатся различным приемам из даосских практик, как, например, цигун и кунг-фу.

Далее в 15:00 посетителей ждет квест "Мудрость мастера Угвея". Организаторы подготовили для участников задания, которые объединили общим сюжетом, основанным на мультфильме "Кунг-фу панда". Ребята при этом должны будут примерить на себя роли различных персонажей. Главной целью квеста станет побуждение детей к командной работе.

С 16:00 начнется программа для взрослых. Первое мероприятие состоит из комплекса для гормонального здоровья "Мавандуй Даоинь Шу". Принять участие в нем смогут как опытные, так и начинающие гости. Особенно понравится программа тем, кто интересуется подлинной связью с формами, изучавшимися в Древнем Китае.

Завершится праздник мастер-классом "Ключи дыхания в оздоровительном цигуне", который стартует в 17:00. Горожанам проведут дыхательную разминку для снятия спазмов с диафрагмы и нормализации процесса дыхания. Данное занятие не только научит расслабляться, но и поможет избавляться от стресса.

Каждое мероприятие продлится час, участие в них бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке.

Между тем на ВНДХ открылась фотовыставка "Московский Кремль" ВДНХ во входной зоне павильона "Макет Москвы". Экспозиция показывает красоту центральной части столицы. Посетить показ можно бесплатно до конца мая.