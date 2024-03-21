Москвичи могут пожениться в библиотеке имени Пушкина

Сотрудники Управления ЗАГС пригласили москвичей обменяться кольцами в библиотеке-читальне имени Александра Пушкина. Сделать это можно 20 апреля.

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— Благодаря проекту «Новые адреса счастья» уже пять лет мы предлагаем столичным молодоженам необычные места для регистрации брака, — утонила Светлана Уханева, начальник Управления ЗАГС города Москвы.

Москвичи смогут зарегистрировать брак в старинном особняке XVIII века под живое музыкальное сопровождение. После молодоженам предложат сделать памятные фотографии в интерьерах особняка, которые сохранили исторический облик XIX века. Также пар пригласят принять участие в мероприятиях библиотеки.

Подать заявление на регистрацию брака в необычном месте можно при очном приеме во Дворце бракосочетания №1.

Открытие библиотеки имени Пушкина состоялось в 1889 году в честь 100-летия со дня рождения русского классика. Читальня находится в усадьбе Мухиных, признанной памятником архитектуры федерального значения.

Собрание библиотеки насчитывает свыше 136 тысяч экземпляров книг, среди которых прижизненные издания сочинений Александра Пушкина, а также актуальные новинки. В пространстве читальни регулярно проходят экскурсии, концерты, встречи с писателями, спектакли, презентации, лекции, мастер-классы и выставки.