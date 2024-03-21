Московские набережные готовят к открытию навигации

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке столичных набережных к открытию навигации. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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«С установлением постоянных положительных температур воздуха в дневное время стартовали работы по подготовке набережных к весенне-летнему сезону и открытию навигации. Всего приведем в порядок 78 набережных, в том числе расположенные в центре города Кремлевскую, Фрунзенскую, Котельническую, Крымскую, Пречистенскую», — отметил Петр Бирюков.

Комплекс мероприятий включает работы по очистке и ремонту сооружений. Специалисты выполнят пескоструйную очистку и промывку гранитных парапетов, а также чугунных перильных ограждений, затем их покрасят. Кроме того, обновят сходы к воде и прогулочные тротуары.

По словам главы комплекса городского хозяйства, летом отремонтируют Кремлевскую, Москворецкую, Софийскую и Космодамианскую набережные, а также участок от Крымского моста до причала Парк Горького. Там проведут расшивку швов гранитной облицовки, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию и не допустить смещения гранитных плит.