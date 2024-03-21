Жилой дом с кинотеатром на крыше появится на Мосфильмовской улице в Москве

Дом в районе Раменки с террасой и кинотеатром на крыше планируется достроить в 2027 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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"На Мосфильмовской улице построят жилой дом площадью 16,4 тыс. кв. м с эксплуатируемой крышей и подземным паркингом. На крыше планируется обустроить террасу, кинотеатр и зону для занятий спортом. Завершение строительства планируется в первом квартале 2027 году", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он уточнил, что проектом предусмотрено создание внутреннего двора, в котором проведут озеленение, обустроят детскую площадку и зоны отдыха и спорта. Объем инвестиций на реализацию всего проекта составит 4,3 млрд рублей.