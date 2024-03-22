Инвесторы смогут построить в ТиНАО три торговых объекта

Торгово-бытовой объект и магазины возведут в поселениях Марушкинском, Роговском и Краснопахорском.

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Город выставит на аукционы по аренде три земельных участка общей площадью 0,48 гектара в ТиНАО. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Три земельных участка общей площадью 0,48 гектара будут предложены инвесторам для возведения торгово-бытового объекта и магазинов в поселениях Марушкинском, Роговском и Краснопахорском. Общая площадь зданий составит 2,2 тысячи квадратных метров. Реализация таких проектов способствует развитию инфраструктуры ТиНАО и позволяет обеспечить жителей необходимыми товарами и услугами», — рассказал Максим Гаман.

В деревне Марушкино поселения Марушкинского планируется возвести торгово-бытовой объект площадью 1,27 тысячи квадратных метров. В здании могут разместить магазины, ремонтные мастерские, ателье, парикмахерские и химчистки.

Магазин площадью до 548,4 квадратного метра победитель торгов сможет построить в деревне Васюнино поселения Роговского.

В поселке Подсобного Хозяйства Минзаг поселения Краснопахорского планируется возвести торговый объект площадью не более 457,5 квадратного метра.

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