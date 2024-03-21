СБП в тестовом режиме заработала на речном транспорте Москвы

Открытый тестовый режим системы быстрых платежей (СБП) запустили на всех турникетах регулярных речных маршрутов в Москве. Для использования этой системы оплаты необходимо оформить подписку на СБП в приложении "Метро Москвы", сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта столицы.

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"Российский платежный сервис запустили на всех турникетах регулярных речных маршрутов. Оплатить проезд через СБП в таком же формате можно в метро и на МЦК. Чтобы пройти через турникет, нужно оформить подписку на СБП в приложении "Метро Москвы", сгенерировать QR-код и поднести к считывателю", - говорится в сообщении.

Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, в Москве ведется работа по внедрению надежных цифровых решений в городском транспорте.

"Сейчас пассажиры метро, МЦК и электросудов могут оплатить проезд через СБП в открытом тестовом режиме. Предлагаем москвичам воспользоваться новым способом оплаты и оставить отзыв о его работе. Мы изучим все предложения и улучшим платежный сервис", - привели в материале слова Ликсутова.

Тест оплаты проезда через СБП на всех турникетах метро и МЦК стартовал в январе текущего года.