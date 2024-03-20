Учения по предотвращению природных пожаров прошли в Москве

В Москве проведены учения по безаварийному пропуску паводка и предотвращению природных пожаров. Об этом в среду, 20 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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— В учениях были задействованы сотрудники пожарно-спасательного гарнизона и представители городских служб, в общей сложности — более 1,4 тысяч человек. Проверены слаженность работы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и предотвращению подтоплений, готовность к пожароопасному периоду, — отметил представитель мэрии.

В рамках первого этапа была отработана организация переправ для эвакуации людей, возведение дамб и удаление больших объемов воды с помощью спецтехники, оперативное восстановление транспортного сообщения и энергоснабжения. Затем были отработаны алгоритмы действий по предотвращению и ликвидации природных пожаров, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В России в среду, 6 марта, прошла масштабная проверка системы оповещения граждан. В указанную дату работали сирены и громкоговорители. Кроме того, эфиры телеканалов и радиостанций прервались для специнформации.