В московском шатре Рамадана прошел казахский вечер

Казахский вечер прошел в шатре Рамадана около мемориальной мечети на Поклонной горе в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Приехали более 40 организаторов. <...> Мы ожидаем около 500 гостей", - рассказала в беседе с ТАСС одна из организаторов мероприятия Садык Мунсыз Абдихалык кызы.

Она добавила, что на вечере присутствуют спонсоры, профессора, ученые не только из Москвы, но и из Астраханской, Омской, Оренбургской и Самарской областей.

Шатер Рамадана открыт на протяжении всего периода поста. Каждый день в шатре посвящен какой-либо мусульманской стране или региону. В вечер Казахстана гости смогли посмотреть видео о культуре и природе республики, а также послушать казахских исполнителей, играющих в том числе на национальных музыкальных инструментах.

Менеджер проекта Назифа Исянбаева рассказала ТАСС, что основной темой мероприятия стала семья.

"Мы привязались к теме семьи, потому что в Российской Федерации объявлен год семьи, и поэтому каждый день с точки зрения ислама и с точки зрения национальных традиций, культур раскрываем тему семьи в течение 30 дней", - сказала она.

"Шатер Рамадана" - ежегодный культурно-благотворительный проект, организуемый мусульманским сообществом при поддержке правительства Москвы. В месяц Рамадан шатер размещается на парковочной площадке при Мемориальной мечети на Поклонной горе. Сюда с заходом солнца все желающие приглашаются разделить праздничный ужин-ифтар, послушать со сцены выступления и творческие номера профессиональных национальных коллективов. Прямое вещание также ведется на большом экране, установленном рядом с шатром.

Рамадан - самый важный для последователей ислама месяц в году, когда мусульмане в дневное время воздерживаются от приема пищи и питья, а также отказываются от развлечений. В 2024 году в соответствии с мусульманским лунным календарем Рамадан начался с заходом солнца 10 марта и продлится до 9 апреля. 10 апреля мусульмане отметят завершение поста праздником Ураза-байрам.