Пресс-служба Московского зоопарка в среду, 20 марта, поделилась милыми кадрами со спящими в компании друг друга медоедами.

На опубликованном ролике два зверька заснули в объятьях, пока кипер зоосада снимал это на камеру. Под конец ролика один из медоедов обратил на это внимание, но решил продолжить дневной отдых.

— Медоеды Нео и Тринити — это настоящий Инь и Ян, — следует из подписи к публикации.

Генеральный директор столичного зоосада в тот же день опубликовала ролик с пандой Диндин и Катюшей, которая хочет отправиться на дневной сон. На кадрах медвежонок целеустремленно пытается сбежать от мамы, которая хватает Катюшу и прижимает к себе. Как бы малышка-панда ни старалась, но из крепких объятий родительницы ей пока не выбраться.

Пресс-служба Московского зоопарка также выложила видео с необычным и индивидуальным досугом семейства сурикатов. На кадрах один из зверьков активно трет стеклянную стенку вольера и ее деревянные элементы, в то время как два его сородича выбрали менее энергозатратное занятие — сон.