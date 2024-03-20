Москвичам назвали самый живописный маршрут электробусов

На сегодняшний день на маршруты в Москве выходят более 1500 электробусов. Их общая протяженность составляет свыше 1700 километров. Об этом в среду, 20 марта, сообщил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он отметил, что в 2023 году столица получила свыше 350 российских электробусов, а еще 800 поступят в этом году.

— Обновление подвижного состава, замена автобусов на инновационные машины делают поездки москвичей еще комфортнее, а влияние на окружающую среду становится все меньше, — рассказал Максим Ликсутов.

Самым востребованным электробусным маршрутом в столице является М16, который соединяет станции метро «Озерная» и «Октябрьская». В будние дни по нему совершают почти 25 тысяч поездок. Самым протяженным ночным маршрутом среди электробусных стал Н12, соединяющий семь районов столицы. А самый живописный — М2: он следует от парка Победы мимо Триумфальной арки, Дома Правительства Российской Федерации, Кремля, Большого театра, Останкинской башни до Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина Российской академии наук, передает официальный сайт мэра Москвы.

В столице есть уже свыше полутора тысяч экологичных электробусов, которые пришли на смену автобусам. В 2024 году Москва получит еще более 800 электробусов. Таким образом, за шесть лет планируется, что в Москве будет курсировать уже порядка 5,3 тысячи машин.