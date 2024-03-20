Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в среду, 20 марта, опубликовала ролик с пандой Диндин и ее дочкой Катюшей, которая хочет отправиться на дневной сон.

На кадрах китайский медвежонок очень целеустремленно пытается сбежать от мамы, которая в лежачей позе хватает Катюшу и прижимает к себе. Как бы малышка-панда не старалась, но из крепких объятий родительницы ей пока не выбраться.

— Катюша не против отправиться спать. Но Диндин решила, что еще не время. Удерживает энергичную дочурку, — следует из подписи к публикации.

Днем ранее Акулова показала кадры с необычным «цирковым» номером панды Катюши. Медвежонок аккуратно спрыгивает с верхнего яруса деревянной конструкции на более нижний. Осознав, что она хорошо выполнила спуск, Катюша решает комфортно усесться на новом месте.

15 марта гендиректор зоосада опубликовала кадры с ужином малышки-панды Катюши. На видео китайский медвежонок сидит с мамой у посетителей на виду и неторопливо пьет грудное молоко. Кажется, Катюша постепенно привыкает к жизни в экспозиционном вольере.

На минувшей неделе Акулова поделилась необычным видео с участием Катюши и ее мамы.