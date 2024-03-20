Пассажиры маршрутов регулярного речного транспорта совершили 500 тысяч поездок

С момента открытия двух регулярных речных маршрутов ими воспользовались уже 500 тысяч раз. Полумиллионному пассажиру вручили подарок — модель речного электросудна. Об этом в среду, 20 марта, сообщил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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По его словам, этот вид транспорта стал очень популярным среди жителей и гостей столицы. Пассажиры могут оплатить проезд билетом «Кошелек» по карте «Тройка», банковской картой или по биометрии.

Электросуда уникальны для всего мира — аналогов им нет ни в одной стране. Проект этого вида транспорта был занесен в Книгу рекордов России и получил четыре премии. Электрические суда могут ходить по реке круглый год, в том числе и зимой по мелкобитому льду толщиной до 20 сантиметров.

— Этот инновационный городской транспорт приобрел большую популярность у москвичей и гостей столицы. С развитием регулярных маршрутов и инфраструктуры еще больше пассажиров станет пользоваться электросудами для ежедневных поездок, — приводит слова Максима Ликсутова официальный сайт мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к 2030 году в столице будет 60 электросудов и 67 причалов.

Столица запустит новые маршруты современного речного транспорта и увеличит производство электромобилей к 2030 году. В минувшем году столичные специалисты запустили движение регулярного речного транспорта по Москве-реке. К 2030 году количество таких маршрутов увеличится до семи, а суда ежедневно будут совершать порядка 24,3 тысячи поездок.