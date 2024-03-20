Март 2024 года может стать самым сухим в Москве с начала века

Март 2024 года в Москве может стать самым сухим в текущем столетии, по итогам месяца сумма осадков не превысит 10 мм. Об этом сообщила в своем Telegram-канале ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Первые две декады марта 2024 года в Москве стали самыми сухими за последние 75 лет. А в целом март войдет в число самых сухих в текущем столетии. Те небольшие дожди, что ожидаются в предстоящие выходные дни, наполнят копилку осадков на 3–5 мм, и до конца месяца выпадет еще не более 4–5 мм. И общая сумма за месяц не превысит 10 мм», – написала Позднякова.

Она уточнила, что самым сухим в XXI веке в Москве был 2022 год с месячной суммой 13,2 мм осадков.