Москвичам напомнили об удобном способе пополнения карты «Тройка»

Более шести миллионов раз пассажиры столичного транспорта пополнили карту «Тройка» через приложение «Московский транспорт» с 2018 года. Об этом в среду, 20 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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Таким способом можно пополнить карту в любое удобное время. Также средства можно внести по дороге к метро, а за расходами на проезд можно следить при помощи приложения и планировать таким образом бюджет. Кроме того, это позволяет не тратить бумагу на чеки и беречь природные ресурсы.

В январе нынешнего года самой востребованной функцией стал прогноз прибытия городского транспорта — такой опцией за месяц москвичи воспользовались три миллиона раз. Это стало рекордом с самого начала введения функции в 2017 году.

К 2030 году в столичном транспорте планируется внедрить ряд сервисов, основанных на умных нейросетях, рассказал ранее Сергей Собянин. Среди них системы с элементами беспилотного вождения — в первую очередь трамваев и поездов метро.