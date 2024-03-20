В столице на Каширской прошел автобусный рейд против безбилетников. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там в Москве?».

«Пассажиров провозят дальше конечной остановки, отключают валидаторы и выпускают только через переднюю дверь, где их встречают контролеры», — говорится в публикации.

Пока неизвестно, сколько пассажиров были привлечены к административной ответственности за безбилетной проезд.

До этого водителям объяснили, в каком случае они получат штраф за проезд на желтый. По словам специалистов, в такой ситуации человека за рулем имеют право привлечь к ответственности вне зависимости от дорожных обстоятельств. Сегодня за проезд на желтый сигнал предусматривается штраф в размере 1 тыс. руб., если это первое подобное правонарушение.