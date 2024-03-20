Москвичи раскрыли откровенные подробности о своем счастье

Несмотря на существующие стереотипы, 87 процентов граждан России еще в прошлом году считали себя счастливыми, при этом абсолютно счастливым признал себя каждый третий. В разговоре с «Мослентой» москвичи рассказали, когда они чувствуют себя по-настоящему счастливыми.

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Так, для ветеринара Веры счастье — видеть довольных пациентов и улыбки на лицах людей, чьи животные больше не болеют. Также счастьем для девушки является возможность путешествовать и познавать этот мир.

Могильщик Константин признался, что самым счастливым моментом в его жизни является день, когда он сделал предложение своей избраннице.

«Ровно девять лет назад, 20 марта мы заключили союз, который сделал меня невероятно счастливым человеком. И делает по сей день, когда я просыпаюсь утром и вижу мою жену рядом», — рассказал он.

Детский психолог Ирина назвала счастьем нахождение в настоящем моменте, а для инструктора по йоге Константина счастьем является реализация в любимом деле, которое дает хороший доход и при этом приносит пользу окружающим.