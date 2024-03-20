Андрей Бочкарёв: ФОК с двумя бассейнами в районе Крюково планируют достроить до конца 2024 года

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Горизонт» с двумя бассейнами в Зеленограде в районе Крюково планируют завершить до конца 2024 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Объект возводится по адресу: ул. Середниковская, з/у 5.

«Готовность всего комплекса составляет 70%. Строители полностью завершили монтаж подсистем и приступили к устройству декоративного фасада. Общая готовность фасадных работ оценивается на 75%. Продолжается устройство внутренних инженерных систем и наружных инженерных сетей», — рассказал Андрей Бочкарёв.

Заместить мэра уточнил, что в активной фазе находятся работы по устройству чаш обоих бассейнов, завершен монтаж систем водоподготовки.

«На финальном этапе черновая отделка, готовность чистовой отделки оценивается на 50%», — отметил Андрей Бочкарёв.

Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, добавил, что на прилегающей территории уже началась вертикальная планировка — подготовительный этап благоустройства, активная фаза которого начнется с наступлением устойчивых положительных температур.

«Трехэтажный спорткомплекс площадью порядка 4 тыс. кв.м. вместит в себя два бассейна: размером 25х16 метров на восемь дорожек для взрослых, и размером 10×6 метров для обучения детей плаванию. Кроме того, в новом здании разместится тренажерный зал порядка 200 кв. м, административные помещения и буфет. Единая пропускная способность объекта, который будет доступен для маломобильных групп граждан, составит более 1050 человек в сутки», — сказал Рафик Загрутдинов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что в Зеленограде, как и по всей Москве, количество спортобъектов с каждым годом только увеличивается.

«В столице действует уже больше 29 тыс. зон для активного отдыха. В планах на 2023–2025 годы — завершить строительство свыше 50 объектов», — заявил Сергей Собянин.

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